هل يبكي الجنين داخل الرحم؟ الموجات فوق الصوتية تظهر

2021/11/23 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتداء من الثلث الثاني من الحمل، قد تشعر المرأة الحامل أن طفلها الذي لم يولد بعد يركل ويتدحرج، لكن هل من المعروف ما إذا كان بإمكان الأطفال البدء في البكاء قبل ولادتهم؟

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