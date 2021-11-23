العمليات المشتركة تدمر خمسة اوكار لداعش في كركوك

2021/11/23 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قياده المقر المتقدم للعمليات المشتركه، اليوم الثلاثاء، عن تدمير خمسة اوكار لداعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

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