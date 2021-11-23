هل فشلت زيارة وزير خارجية السلطان ناصر بوريطة الى واشنطن ؟ - سعيد الوجاني

2021/11/23 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني أولا .



انّ الزيارة التي قام بها وزير خارجية النظام السلطاني الى واشنطن ، تمت من دون دعوة موجهة من كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ..



فبوريطة قام بزيارته من تلقاء نفسه ، مُغتنماً مناسبة حلول بعد ثلاثة اسابيع من اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وهو الاعتراف الذي يبدو ان إدارة الرئيس Biden قد علقته الى اجل غير مسمى ..



كما حصلت هذه الزيارة بيومين من حلول وزير الدفاع الصهيوني " بيني غانتس " الى ......





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