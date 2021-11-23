2021/11/23 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم [يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِه ۚ-;-أَفَلَا تَعْقِلُونَ(65) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَٰ-;-كِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) [آل عمران]ثمّةَ زعمٌ لاقى نصيباً من الرواج في «الغرب»، ومؤدّاه أن لا فلسفة ولا تصوّف (ولا غنوص) في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («دين إبراهيمي» أم خدعة استعماريّة؟ - نايف سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («دين إبراهيمي» أم خدعة استعماريّة؟ - نايف سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).