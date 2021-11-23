كيسنجر لـCNN: أمريكا والصين أكثر دولتين تقدمًا بالتكنولوجيا.. ولديهما قدرات هائلة للتدمير

2021/11/23 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة لفريد زكريا مقدم برنامج GPS على شبكة CNN، أوضح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن التحديات التي تواجهها العلاقة الأمريكية الصينية، ويقوم بإبداء رأيه بأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته.وهذا ما قاله..

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