جامعة السليمانية تعطل الدوام ليومين ومقترح برلماني بإعادة المنح المالية للطلاب

2021/11/23 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة جامعة السليمانية تعطيل الدوام فيها ليومي غد الاربعاء بعد غد الخميس بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وتخفيف التوتر الذي رافق تظاهرات طلبة الجامعة خلال الايام الثلاثة الماضية.

وفي الاثناء قدم ستة وثلاثون من أعضاء برلمان اقليم كردستان مقترحا الى رئاسة البرلمان يتضمن إعادة صرف المنح المالية الشهرية لطلاب الجامعات في حين أكد أحد الموقعين على وثيقة المقترح ان على رئاسة البرلمان إصدار قرار بشأن الموضوع خلال خسمة عشر يوما.

وكان طلاب الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية والادارات التابعة لها قد شرعوا بالتظاهر مطالبين بصرف المنح المالية الشهرية للطلاب والتي تم قطعها منذ العام الفين واربعة عشر بذريعة الازمة المالية في الاقليم.

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