2021/11/23 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، الموافقة على شمول محاضري التربية بالاجور المعتمدة بالموازنة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، (23 تشرين الثاني 2021)، ان "مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالاجور المعتمدة بالموازنة".

وأضاف، ان "مجلس الوزراء وجه قيادة القوات البحرية بتشييد زوارق تخدم المنشآت النفطية".

ولفت إلى ان "مجلس الوزراء صوت على رفع قيود السفر من وإلى الهند بعد تحسن الموقف الوبائي هناك".

وتابع، ان "الحكومة تلقت إشارات إيجابية بشأن التصنيف الائتماني"، مشيرا إلى ان "مجلس الوزراء وافق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البدعة الأنبوبي في البصرة".

وزاد، ان "مجلس الوزراء صوت على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات ماليا وتسديد ديونهم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايجاز حكومي لأهم قرارات مجلس الوزراء اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايجاز حكومي لأهم قرارات مجلس الوزراء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).