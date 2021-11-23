2021/11/23 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

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إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الامن:

ردود الأفعال على نتائج الانتخابات العراقية لا يجب أن تصل للتهديد والعنف

ليس هناك دليل على وجود تزوير او احتيال ممنهج في الانتخابات العراقية

بلاسخارت: أي محاولة غير قانونية لتغيير نتائج الانتخابات سترتدّ على أصحابها

بلاسخارت: مطالب متظاهري تشرين مازالت قائمة..



ومستقبل العراق غامض

يتبع..

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