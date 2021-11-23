بلاسخارت: انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام

2021/11/23 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات المبكرة العراقية قيمت على إنها سليمة بشكل عام.

وقالت بلاسخارت في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تابعته (بغداد اليوم) إن "انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام"، داعية "السلطات العراقية والأحزاب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية".

وأضافت، أن "الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة"، مؤكدة "حاجة العراق إلى قيادات وحكم رشيد والتزام بالمسار السياسي".

ولفتت إلى أن "نتائح الانتخابات البرلمانية لن تصدر إلا بعد تصديق المحكمة العليا"، مبينة أن "الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة نحو استعادة الشعب الثقة بالحكومة".

وأكدت بلاسخارت، أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية".

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