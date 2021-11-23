مجلس الوزراء يزف بشرى للمحاضرين في وزارة التربية - عاجل

2021/11/23 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على شمول المحاضرين بالأجور المعتمدة في الموازنة

وقال ناظم في حديث خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وحضرته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء صوت خلال جلسة اليوم، على رفع قيود السفر من الهند وإليها".

وأضاف ان "الجلسة شهدت الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البدعة الأنبوبي في البصرة"، مشيرا الى انه "تم التوجيه خلال الجلسة قيادة القوات البحرية بتشييد زوارق تخدم المنشآت النفطية".

وأفاد ان "المجلس وافق على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونهم"، مبينا ان "المجلس وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالاجور المعتمدة بالموازنة".

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