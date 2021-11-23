إتحاد الكيك بوكسنغ يقيم بطولة العراق في كربلاء

2021/11/23 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ستنطلق في مدينة كربلاء في الثالث من الشهر المقبل، وعلى مدار ثلاثةة أيام، بطولة أندية العراق للأشبال والناشئين للكيك بوكسيغ بمشاركة واسعة لاندية العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسيغ قاسم الواسطي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "البطولة تبتغي تأمين إحتكاك مناسب للاعبين الصغار في جميع الأندية".

وبين أن "ذلك للاطلاع على مستوياتهم بغية الكشف عن الموهوبين تمهيدا لضمهم للمنتخبات الوطنية للعبة".

وأضاف الواسطي أن "الاجتماع الفني سيعقد قبل انطلاق البطولة بيوم واحد لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالمنافسات وتحديد عدد اللاعبين والاوزان المسموح مشاركتها".

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