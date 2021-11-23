مجلس الوزراء يصوت على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونها

2021/11/23 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم عن تصويت مجلس الوزراء على دعم الأندية الرياضية التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونها.وقال ناظم في ايجاز صحفي :" ان مجلس الوزراء صوت كذلك على رفع قيود السفر من الهند واليها بعد تحسن الموقف الوبائي./انتهى8

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