بلاسخارت : نرفض تغيير نتائج الانتخابات بالترهيب والضغط

2021/11/23 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت :" ان الامم المتحدة ترفض اعمال العنف من جانب الاحزاب والكيانات الرافضة لنتيجة الانتخابات .وقالت بلاسخارت في احاطة امام الامم المتحدة :" نرفض تغيير نتائج الانتخابات بالترهيب والضغط"./ انتهى

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