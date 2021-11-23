2021/11/23 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثلة الاممية جينين بلاسخارت تقدم إحاطتها في مجلس الأمن عن العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممثلة الاممية جينين بلاسخارت تقدم إحاطتها في مجلس الأمن عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).