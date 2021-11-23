بلاسخارت: الانتخابات أديرت بشكل تقني جيد ولا دليل على تزويرها

2021/11/23 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام.وقالت بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام".وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت بلاسخارت أن "الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما"، لافتة إلى أنه "حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء".ودعت بلاسخارت إلى "التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون".وتابعت أن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب"، مشددة على "أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة".

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