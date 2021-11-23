بالاسماء.. قائمةُ اللاعبين المحرومين من الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري الكرة

2021/11/23 | 18:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، قائمةُ اللاعبين المحرومين من الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوريّ الممتاز للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

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قائمةُ اللاعبين المحرومين من الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري الكرة أولاً على الايام نيوز.

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