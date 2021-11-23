تعاون اقتصادي.. انطلاق الحوار السنوي الثاني بين أميركا وتايوان

2021/11/23 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الاثنين، الحوار السنوي الثاني لشراكة الرخاء الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان برعاية المعهد الأميركي في تايوان (AIT)، وممثل تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة.

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