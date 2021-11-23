رسميًا.. العراق يرفع قيود السفر مع الهند

2021/11/23 | 18:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوّت مجلس الوزراء العراقي على رفع قيود السفر من الهند وإليها.وقال "ناظم" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة تلقت إشارات إيجابية بشأن التصنيف الائتماني".كما وافق مجلس …

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