أردوغان يرفض عقد انتخابات مبكرة وزعيم المعارضة يصفه بـ”مشكلة الأمن القومي” لتركيا

2021/11/23 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أنها ستجري في موعدها المقرر في يونيو 2023.وقال أردوغان، في اجتماع مع رؤساء المدن التابعة لحزب العدالة […]

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