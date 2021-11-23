الخفاجي: عملية برق السماء استراتيجية جديدة لملاحقة داعش

2021/11/23 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن عملية برق السماء التي انطلقت اليوم الثلاثاء، تمثل استراتيجية جديدة لملاحقة ما تبقى من داعش.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الأنباء […]

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