2021/11/23 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7YM9QKP6lP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يعد قرار اعادة فرز 870 محطة انتخابية يدوياً مجاراة للكتل الخاسرة ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يعد قرار اعادة فرز 870 محطة انتخابية يدوياً مجاراة للكتل الخاسرة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).