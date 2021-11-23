ناصر الدوسري فعلها.. الهلال يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا

2021/11/23 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اللاعب السعودي الشاب ناصر الدوسري على الهدف الأول للهلال السعودي في مرمى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في أسرع هدف بتاريخ نهائي دوري أبطال آسيا والأدوار الإقصائية وفقا لموقع أوبتا المختص بالإحصائيات

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