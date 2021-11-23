2021/11/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة .….

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الزهرة عيدان الفتلاوي، الذي تظلم لدى سيادته عبر وسائل الإعلام من محاولات موظفين في إحدى دوائر الدولة إجباره على دفع رشوة مقابل إنجاز معاملة حقوقه.

واستمع السيد الكاظمي إلى تفاصيل شكوى المواطن، واطلع على سير معاملته المتوقفة منذ سنوات في إحدى دوائر الدولة، وأسباب تعطيلها.

ووجّه سيادته الجهات المعنية بمتابعة شكوى المواطن، ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون الإخلال بالمصلحة العامة، وعرقلة معاملات المواطنين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء23- تشرين الثاني-2021

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