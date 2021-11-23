إلقاء القبض على متهم بالمشاركة في اغتيال محافظ عراقي اسبق- عاجل

2021/11/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني

قوة أمنية تابعة لاستخبارات محافظة النجف تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب

عملية القبض تمت بمداهمة منزله في احد أحياء مدينة النجف وعثر بحوزته على أسلحة ومستمسكات مزورة كان يستخدمها للتحرك من أجل إخفاء هويته الحقيقية

المتهم المعتقل هو مطلوب لمحكمة تحقيق محافظة المثنى بتهمة المشاركة في اغتيال محافظ المثنى الأسبق محمد علي الحسّاني

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