الكاظمي يستقبل مواطنا اشتكى من اجباره على دفع رشوة في احدى الدوائر

2021/11/23 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الزهرة عيدان الفتلاوي، الذي تظلم عبر وسائل الاعلام ، من محاولات موظفين في احدى دوائر الدولة اجباره على دفع رشوة مقابل انجاز معاملة حقوقه./ انتهى9

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