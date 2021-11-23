2021/11/23 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت شركة الحفر العراقية اليوم الثلاثاء عقدا للخدمات النفطية المساندة مع شركة شلمبرجير ( Schlumberger ) العالمية لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ خدمات حفر ٣٧ بئرا نفطيا في حقل الزبير بالبصرة لصالح شركة ايني ( ENI ) الايطالية المشغلة للحقل .وذكر اعلام الشركة في بيان " سيتم تشغيل جهازي الحفر IDC 37 و IDC 38 التابعين الى شركتنا في هذا المشروع " مشيرا الى ان المكامن المستهدفة في هذا المشروع هي مكمن المشرف و نهر بن عمر ومكمن الزبير ، مما يقدم طاقة انتاج اضافية للحقل ".واضاف :" يعد هذا المشروع استمرارا لعقود شركتنا مع شركة ايني ( ENI ) الايطالية حيث حققت شركتنا نجاحا باهرا في تنفيذ المشروع السابق وانجاز كافة الابار بجودة عالية وقبل المدة المقررة للانجاز "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة الحفر العراقية توقع عقدا مع شركة عالمية لتنفيذ خدمات حفر ٣٧ بئرا نفطيا في حقل الزبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة الحفر العراقية توقع عقدا مع شركة عالمية لتنفيذ خدمات حفر ٣٧ بئرا نفطيا في حقل الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).