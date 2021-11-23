الكاظمي يلتقي مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة ويوجه بمحاسبة الموظفين

2021/11/23 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة، فيما وجه بمحاسبة الموظفين المعنيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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