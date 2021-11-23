2021/11/23 | 19:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهذه الفئة.. التعليم تفتح التقديم للدراسة المسائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/23 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذه الفئة.. التعليم تفتح التقديم للدراسة المسائية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذه الفئة.. التعليم تفتح التقديم للدراسة المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).