شعوب مكتملة الشحن

2021/11/23 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتفع نبرة حوار استشكالي في الكويت اليوم، حوار يجد صداه في منطقة الخليج والمنطقة الشرق أوسطية أجمع مرتدا من عمق التاريخ في المنطقة.الوجود الشيعي في منطقة الخليج العربي

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