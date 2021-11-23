التعليم تعلن فتح التقديم الى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

2021/11/23 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم الى الدراسة المسائية لذوي الشهداء.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعلن فتح استمارة التقديم الى الدراسة المسائية لقبول الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية بجميع فروعها من ذوي الشهداء الى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة”.

وأشارت إلى أن “مؤسسة الشهداء تتولى المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين”.

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