أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم الى الدراسة المسائية لذوي الشهداء.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعلن فتح استمارة التقديم الى الدراسة المسائية لقبول الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية بجميع فروعها من ذوي الشهداء الى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة”.
وأشارت إلى أن “مؤسسة الشهداء تتولى المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين”.
التالي
منذ 15 دقيقة
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين
منذ 3 ساعات
تعطيل الدوام الرسمي في جامعة السليمانية لمدة يومين
منذ 4 ساعات
الصحة تسجل 898 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 23 ساعة
الاتصالات تطلق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد
منذ يوم واحد
التعليم تتخذ قراراً يخص الأوائل من خريجي المعاهد
منذ يوم واحد
الداخلية تخاطب المالية بشأن منتسبيها
منذ يوم واحد
وزير التربية يوجه بالابتعاد عن العنف والعقاب البدني تجاه التلاميذ
منذ يوم واحد
التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 829 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
سلطة الطيران المدني تعلن اعتماد شهادة التلقيح الدولية ابتداءً من اليوم
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن فتح التقديم الى الدراسة المسائية لذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن فتح التقديم الى الدراسة المسائية لذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).