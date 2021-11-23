الكاظمي يلتقي مواطناً اشتكى من إجباره على دفع رشوة (صورة)

2021/11/23 | 19:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المواطن عبد

الزهرة عيدان الفتلاوي، الذي تظلم لدى

سيادته عبر وسائل الإعلام من محاولات

موظفين في إحدى دوائر الدولة إجباره على

دفع رشوة مقابل إنجاز

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