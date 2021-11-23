التجارة: ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة يحظى باهتمام حكومي

2021/11/23 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير التجارة علاء الجبوري، الثلاثاء، ان ملف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة يحظى باهتمام حكومي لغرض الاسراع بصرفها.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (23 تشرين الثاني 2021)، أن "الوزير تعهد خلال لقائه بممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدد من الفلاحين بمتابعات بين وزارتي التجارة والمالية وقبل نهاية هذا العام، لحسم ملف المستحقات، بالاضافة الى التنسيق الجاري مع عدد من المصارف لايجاد نظام مصرفي داعم لالية توزيع المستحقات المالية للعام القادم وانهاء عملية التاخير بهذا الجانب".

واشار البيان الى ان "الوزير اكد خلال اللقاء كذلك على تخصيص مبلغ ٢٥٠ مليار حسب توجيه رئيس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين لغرض صرف مستحقات الفلاحين لمسوقي الحنطة ٢٠٢١ حيث ان العمل جاري لتحويلها لحساب شركة الحبوب وصرف المبلغ خلال هذا الاسبوع".

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