2021/11/23 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الناطق باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التوظيف في ثلاث محافظات.

وقال اللهيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مقابلة المؤهلين للمرحلة الثانية من التوظيف للمشمولين بقانون رقم 59 لسنة 2017 الكليات الساندة لكل من أربيل وديالى وصلاح الدين انتهت".

وأوضح أن "مقابلات المؤهلين جرت بتنظيم ودقة وفق جدول منظم من قبل اللجان المنظمة للمقابلة وبالتعاون مع كتاب العدول لأتمام التعهدات والمصادقة على بيانات المتقدمين للتوظيف".

وبين أن "المجلس لا يزال مستمر في إعلان المقابلات لباقي المحافظات وفق جدول زمني محدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التوظيف في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التوظيف في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).