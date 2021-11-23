الاستخبارات تلقي القبض على المهرب الرئيس للآثار شمال بغداد

2021/11/23 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على المهرب الرئيس للآثار شمال بغداد.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب القت القبض ، بعملية نوعية ، على المهرب الرئيس للآثار في احدى مناطق شمال بغداد وضبطت بحوزته قطعة اثرية تاريخية ، بعد ان القت القبض في وقت سابق على شريكه بنفس المكان"./ انمتهى9

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