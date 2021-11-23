الرشيد يوضح حقيقة وجود صكوك مزورة مسحوبة على المصرف

2021/11/23 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، بياناً اوضح فيه حقيقة وجود صكوك مزورة مسحوبة على المصرف.وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان ان "بعض وسائل الاعلام تداولت خبرا مفاده وجود صكوك مزورة مسحوبة على مصرف الرشيد"، موضحاً انه "لا صحة لما تم تداوله من اخبار بصدد سحب الصكوك وان المصرف بكافة فروعه يتبع المعايير المصرفية للحفاظ على التعاملات المالية".ودعا المصرف وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة ، واعتماد الاخبار من المصادر الرسمية للمصرف ./انتهى9

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