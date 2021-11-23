بعد 31 عاما.. كشف سر طائرة

2021/11/23 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 30 عاما على الواقعة، قدّمت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، اعتذارها، في قضية ركاب طائرة تابعة لشركة "بريتش إيروايز وقعت يوم الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990.

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