مصرف الرشيد ينفي سحب صكوك مزوّرة منه

2021/11/23 | 20:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خبر تداولته وسائل إعلام (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى مصرف الرشيد، سحب صكوك مزوّرة من المصرف.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد، في بيان "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرًا مفاده وجود صكوك مزورة مسحوبة على مصرف الرشيد"، مؤكدًا أنه "لا صحة لما تداولته من أخبار بصدد سحب الصكوك وأن المصرف بكافة فروعه يتبع المعايير المصرفية للحفاظ على التعاملات المالية".

وأضاف، أن "المصرف يهيب بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة عبر وسائلها واعتماد الأخبار من المصادر الرسمية للمصرف خدمة للصالح العام".

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