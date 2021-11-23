المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: يجب تشكيل حكومة عراقية بعيدا عن العنف

2021/11/23 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس على ضرورة تشكيل حكومة عراقية بعيدا عن العنف.

ودعت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الأحزاب العراقية طافة الى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق, وتشكيل الحكومة بأقرب وقت.

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