وفاة رئيس دولة كان قد حكم بالاعدام نانو

2021/11/23 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون

دو هوان عن عمر التسعين.

في عام 1980 ، قاد مذبحة الجيش ضد

المتظاهرين الديمقراطيين ، مما أدى إلى

مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 1800.

في عام 1996 ، حُكم عليه بالسجن

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