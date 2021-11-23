لبنان يتغلب على سوريا ببطولة غرب آسيا (صور)

2021/11/23 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب لبنان على نظيره السوري بهدف

واحد دون مقابلٍ في افتتاح منافسات

المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب

آسيا الثانية للشباب لكرة القدم

الجارية بمدينة أربيل.

وأحرز هدف الفوز لمنتخب لبنان اللاعب

علي

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