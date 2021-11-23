المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - صادق إطيمش

2021/11/23 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش الإستعدادات التي يبذلها الشيوعيون العراقيون اليوم لعقد المؤتمر الحادي عشر للحزب تجري في ظروف لا يزال الحزب فيها يتعامل مع اطروحات قريبة المدى تتعلق بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة ومقاطعة الحزب لها وما افرزته هذه المقاطعة من تعليقات وردود فعل اشارت الى اتفاقها او معارضتها لهذا الموقف الذي ينظر اليه كل من زاويته التي قد تتفق او تختلف مع رأي الحزب في موقفه هذا .لقد كان الجدال الدائر قبل الإنتخاب ......





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