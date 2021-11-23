منها تخصيص مبالغ مالية للعتبة الحسينية.. الحكومة العراقية تصدر 9 قرارات جديدة (صور)

2021/11/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، بحث

فيها مستجدات الأحداث في البلاد،

ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول

الأعمال.

واستعرض رئيس م

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