كربلاء تعطل الصناعات الكهربائية وتتصدر دوري الدرجة الاولى

2021/11/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف نادي كربلاء لكرة القدم ثلاث نقاط

مهمة بعد فوزه على نادي الصناعات

الكهربائية بهدف للاشيء

و حمل الهدف الوحيد امضاء المحترف ديالو

وبالدقيقة ٩٢ من عمر المباراة التي جرت

على ملعب كربلاء في اطار مباري

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