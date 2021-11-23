لا دليل على تزويرها.. وكالة نون الخبرية تنشر نص إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن بشأن الانتخابات

2021/11/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إحاطة

أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن

الانتخابات العراقية.

وتنشر وكالة نون الخبرية أدناه نص

الإحاطة:

سيدي

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