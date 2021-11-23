توب 5.. تركيا تطلب نتائج محاكمة قتلة خاشقجي.. وكيسنجر يتحدث عن أمريكا والصين

2021/11/23 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مطالبة تركيا بنتائج محاكمة قتله خاشقجي، إلى حديث كيسنجر عن التحديات في العلاقة الأمريكية الصينية، وتأكيد وزير التجارة التركي على التعاون التجاري بين بلاده والامارات، ومنها إلى تسجيل الهلال أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا….إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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