2021/11/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهر والموسوي في أمسية شعرية بالشارقة الشارقة – الزمان ينظم النادي الثقافي العربي في الشارقة أمسية شعرية للشاعر العراقي نصير النهر، بمشاركة الشاعـــرة ساجدة الموسوي، في الساعة السابعة والنـــــــصف من مساء غد الخميس ، يدير الأمسية الصحفي محمد محمد سالم.والدعوة عامة.والنهر شاعر وصحفي عراقي، ولد عام 1943.بدأ حفظ الشعر منذ طفولته، وحتى قبل […]

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