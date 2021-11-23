2021/11/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديث الصورة صورة نادرة تم التقاطها في مطار بغداد الدولي مطلع ستينات القرن الماضي تظهر اللحظات الاولى لهبوط رائد الفضاء الروسي كاكارين الى العراق تلبية للدعوة التي وجهها اليه معد ومقدم برنامج (العلم للجميع) كامل الدباغ الذي يظهر في اقصى يمين الصورة..والحادث يشكل سابقة تاريخية مفادها ان بغداد كانت اول عاصمة عربية تستقبل رائد للفضاء.[…]

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