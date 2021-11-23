2021/11/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلة العراق بالجمال تستعد للمنافسة بغداد – الزمان غادرت ملكة جمال العراق ماريا فرهاد الاحد الماضي عبر مطاربغداد متجهة إلى مطار بورتوريكو للمشاركة في ملكة جمال العالم التي تقام في امريكا لتكون بذلك أول متسابقة تمثل العراق .واعلن الفنان فؤاد ذنون عبر صفحته في فيسبوك ان (قبل مغادرتها استضافتني منظمة ملكة جمال العراق لتقديم المشورة […]

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