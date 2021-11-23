2021/11/23 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pt9iQEmMJyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | كردستان.. تشرين ثانية في تشرين الثاني!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | كردستان.. تشرين ثانية في تشرين الثاني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).