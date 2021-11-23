برقم تاريخي.. الهلال السعودي يتوج بدوري أبطال آسيا

2021/11/23 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الهلال السعودي التاريخ الكروي من أوسع أبوابه بعدما فاز، الثلاثاء، على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ليتوج بطلا لدوري أبطال آسيا، محرزا اللقب للمرة الرابعة (رقم قياسي).

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